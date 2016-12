Atp Finals, Raonic si ritira: al suo posto c'è Ferrer

"Sono triste nel dover annunciare che devo ritirarmi da questa competizione, a causa di uno strappo muscolare. È stata una decisione difficile ", ha spiegato su Twitter il canadese, che era arrivato a Londra già con qualche problema e le cui condizioni erano peggiorate dopo il match contro Murray. "Si, i tifosi meritano di vedere un grande spettacolo e se non posso darlo è giusto ritirarmi - ha aggiunto -. Mi dispiace e farò di tutto per essere qui l’anno prossimo. Rischiavo uno stop di 6/8 Settimane ".

NISHIKORI BATTE FERRER

Niente da fare per Ferrer contro Nishikori alle Atp Finals. Lo spagnolo prende il posto di Raoinic, infortunato, e nel penultimo match del Gruppo B si arrende in tre set al giapponese. Partita lottata nel primo parziale, con Ferrer che riesce a conquistare il primo set. Poi il Nishikori riporta il match dalla sua parte, vincendo in rimonta col parziale finale di 4-6, 6-4, 6-1. Nishikori non passa il turno solo se Murray batte Federer in due set.