Atp Finals: Federer in scioltezza, Murray ancora in corsa

Roger Federer conquista la seconda vittoria su due incontri nel Gruppo B delle Atp Finals di Londra battendo nettamente 6-3, 6-2 il giapponese Kei Nishikori in un match durato appena 1 ora e 9 minuti. Lo svizzero però non può festeggiare il passaggio in semifinale in quanto nella gara serale Andy Murray sconfigge in due set (6-3, 7-5) il canadese Milos Raonic (ora fuori dai giochi) e resta in corsa per il passaggio del turno.