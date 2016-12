Wta Limoges: Schiavone in semifinale

Francesca Schiavone si è qualificata per le semifinali dell'Open GDF Suez de Limoges, neo nato challenger in corso sul veloce indoor della città francese. Nei quarti la tennista milanese, numero 82 del ranking, ha piegato in due set l'olandese Richel Hogenkamp, numero 148 Wta: 6-4, 7-6 il punteggio dopo un'ora e 38 minuti di gioco. La prossima avversaria di Francesca sarà la 20enne ceca Tereza Smitkova, numero 83: tra le due nessun precedente.