Fognini in esclusiva: "Imparo dai miei errori"

"Dopo gli Us Open sono calato e, anche per colpa del mio carattere, ho commesso degli errori", parla così Fabio Fognini prima di godersi le vacanze con la sua Flavia Pennetta. Il tennista azzurro, intervistato in esclusiva da SportMediaset, va verso la maturità: "Cercherò di imparare dai miei errrori". L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre più: "Ora sono il numero 20 al mondo, il mio sogno nel cassetto è entrare nella top ten".