Atp World Tour Finals: Murray nel girone di Federer

Sorteggiati i gironi del Masters di fine anno, in programma a Londra dal 9 al 16 novembre. La formula è quella del round robin. I primi due di ogni girone si qualificano per le semifinali. Nel gruppo A finiscono Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Tomas Berdych e Marin Cilic, vincitore degli ultimi US Open. Nel gruppo B, assieme a Roger Federer, ci sono Andy Murray, Kei Nishikori e Milos Raonic, reduce dalla finale di Parigi Bercy.

A Nole Djokovic basta vincere due partite del round robin per vanificare la rincorsa di Roger Federer al numero 1 del mondo. E non dovrebbe faticare troppo: Wawrinka, infatti, è reduce da una seconda parte di stagione poco entusiasmante. Berdych non è un mostro di continuità, mentre Cilic ha bisogno di conferme dopo la splendida conquista di New York. Tutto molto aperto nell'altro girone, con Federer favorito d'obbligo. Lo svizzero però non avrà vita facile: Murray, prima dell'eliminazione di Bercy (con Djokovic), aveva vinto tre tornei di fila. Raonic è tornato in condizione, mentre Nishikori ha fatto registrare progressi notevoli anche sul cemento indoor. Ossia le stesse condizioni che fra una settimana si riproporranno alla O2 Arena di Londra.