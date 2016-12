Atp Parigi Bercy: dominio Djokovic, Raonic travolto

Novak Djokovic non dà scampo a Milos Raonic e conquista l'ultimo Masters 1000 del 2014. Nella finale del torneo di Parigi Bercy il serbo travolge con un secco 6-2, 6-3 il canadese e si prende il sesto successo stagionale dopo quelli di Indian Wells, Miami, Roma, Wimbledon e Pechino: è il 47.mo trionfo in carriera. Il miglior modo per chiudere l'anno e staccare ulteriormente Roger Federer nella corsa alla posizione numero uno del ranking Atp.

Match senza storia al Palais Omnisports di Bercy, dove Djokovic aveva già trionfato nel 2009 e nel 2013: Nole domina Raonic e diventa il primo tennista della storia a portarsi a casa il trofeo (e il montepremi da quasi tre milioni di euro) per due edizioni consecutive. Il canadese, che si consola con la qualificazione alle Finals di Londra ha una sola chance in tutto il match: controbreak al quinto game del primo set. Djokovic però tiene di testa e strappa ancora il servizio all'avversario, liquidandolo 6-2. Anche il secondo set è un monologo del serbo, che conquista il 20esimo Masters 1000 in carriera. E si prepara al meglio alle Finals, in programma settimana prossima alla O2 Arena.