Atp Parigi Bercy: Berdych ko, la finale è Djokovic-Raonic

Saranno Novak Djokovic e Milos Raonic a contendersi il titolo di Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione Atp in corso sul veloce indoor della capitale francese. Tutto facile per il serbo che batte con un netto 6-2, 6-3 il giapponese Kei Nishikori, vendicando il recente ko nella semifinale agli Us Open. Successo a sorpresa invece per il canadese che batte 6-3, 3-6, 7-5 il ceco Tomas Berdych e trova la seconda finale 1000 della sua carriera.

E' bastata appena un'ora a Djokovic, numero uno del ranking, per mettere al tappeto Nishikori, testa di serie numero 6 e reduce dal prestigioso successo con Ferrer. Evidentemente Nole aveva sempre il dente avvelenato per quello sgambetto a Flushing Meadows che gli ha fatto saltare la finale dello Slam. Non c'è stata gara nel primo set, che Nole ha vinto con due break (al quarto e all'ottavo game), poi la reazione timida del nipponico nel secondo (inutile controbreak al quinto gioco): troppo poco per impensierire il serbo.

Due ore e dieci minuti è durata invece la battaglia tra Raonic, numero 7 del seeding, e Berdych, quinto favorito. Tre break decidono la gara: nel primo set è firmato dal canadese al quarto game, nel secondo la risposta del ceco in apertura, nel terzo guizzo decisivo del nordamericano sul 6-5, quando il tiebreak sembrava ormai inevitabile. Raonic, che vendica la sconfitta con Berdych di un anno fa proprio a Parigi Bercy, affronta ora Djokovic per la terza volta in carriera: per ora tre ko, l'ultima al Roland Garros pochi mesi fa.