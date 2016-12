Atp Parigi Bercy: tonfo Federer, Djokovic liquida Murray

Roger Federer esce di scena ai quarti del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy . Lo svizzero perde in 2 set per mano di Milos Raonic (7-6, 7-5). Il canadese affronterà in semifinale Tomas Berdych , vincente 6-7, 6-4, 6-4 su Kevin Anderson. Novak Djokovic si sbarazza (7-5, 6-2) di Andy Murray : il serbo si giocherà l’opportunità di accedere alla finale contro il giapponese Kei Nishikori, che ha superato per 3-6, 7-6, 6-4 lo spagnolo David Ferrer.

La notizia di giornata è l'eliminazione di Roger Federer per mano di Milos Raonic. Lo svizzero subisce così la prima sconfitta dopo 14 vittorie consecutive nell'ultimo periodo. Questo ko rende quasi impossibile il sogno di Federer di superare Djokovic al primo posto nel ranking Atp.

Nel match odierno Raonic, apparso più fresco, si è tolto la soddisfazione di battere lo svizzero per la prima volta in carriera. Il canadese affronterà in semifinale Tomas Berdych, vincente (4-6, 6-4, 6-4) nel pomeriggio contro Kevin Anderson per la dodicesima volta su 12 in carriera. Il ceco centra anche la qualificazione alle Atp Finals di Londra.

In serata Djokovic ha avuto la meglio su Murray, numero 8 al mondo. Nel primo set l'inglese tiene testa al serbo fino al dodicesimo game ma Nole sfrutta la seconda palla break consecutiva concessa per portare a casa il primo punto.

Nel secondo set il britannico strappa il servizio all'avversario nel terzo gioco ma Djokovic viene fuori alla distanza conquistando 5 giochi consecutivi. Ora Nole se la vedrà con il giapponese Kei Nishikori, numero 7 del mondo, che grazie al successo su Ferrer diventa il primo giocatore asiatico a disputare i Masters di Londra.