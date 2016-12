Atp Parigi Bercy: blackout Fognini, subito fuori con Pouille

Finisce subito, tra polemiche e qualche parola di troppo, l'avventura di Fabio Fognini a Parigi Bercy , ultimo Masters 1000 della stagione Atp in corso sul veloce indoor della capitale francese. L'azzurro, all'esordio dopo il bye al primo turno, si arrende 7-6(5), 7-6(7) al francese Lucas Pouille , arrivato dalle qualificazioni: chiude con un doppio fallo il ligure, che uscendo dal campo si arrabbia con l'arbitro per una decisione contestata nel finale.

Partenza sprint di Pouille, che balza subito sul 2-0 ma poi subisce l'immediata reazione di Fognini, testa di serie numero 16: è 2-2.

Sul 5-5 scatto dell'azzurro che trova il break e va a servire per il set: stavolta a reagire è il francese - numero 176 del ranking - che porta il parziale al tiebreak, vinto poi in rimonta 7-5.

Nel secondo set Fabio scatta ancora avanti con un break nel terzo game, serve nuovamente per il set (5-2) ma a quel punto è blackout: si va per la seconda volta al tiebreak, Fognini annulla un match ball, fallisce la palla dell'1-1 e si inchina infine dopo un'ora e tre quarti di gioco, sarà Pouille a sfidare Roger Federer.

Polemiche nel finale per una decisione arbitrale: un classico di Fognini, che chiude la sua stagione con un doppio fallo e una prolungata lite col giudice di sedia.