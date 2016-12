Tennis, Atp Valencia: Robredo, dito medio a Murray a fine partita

Due finali in un mese contro Murray e due sconfitte, entrambe dopo aver avuto a disposizione cinque match point. Tommy Robredo - dopo aver perso un mese fa a Shenzhen contro lo scozzese - domenica ha dovuto digerire un altro k.o. nell'ultimo atto del torneo di Valencia, vinto da Murray in tre set: 3-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 20 minuti. Una sconfitta a cui lo spagnolo ha reagito mostrando al rivale il dito medio di entrambe le mani, tra i sorrisi generali.