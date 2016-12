Wta Finals: trionfa ancora Serena Williams, Halep battuta

La numero uno è ancora Serena Williams . La campionessa americana batte in due set la rumena Simona Halep nell'ultimo atto delle Wta Finals , appuntamento conclusivo della stagione femminile del tennis che ha messo di fronte le prime otto giocatrici del ranking. Sul veloce indoor di Singapore la statunitense s'impone con un netto 6-3, 6-0 e, vendicando il ko nel girone, si aggiudica il titolo per la quinta volta in carriera, la terza consecutiva.

E' stato un Masters tutt'altro che facile per Serena, che nel girone eliminatorio si è inchinata proprio alla Halep (6-0, 6-2) mettendo in discussione il suo passaggio del turno. E se è approdata alla semifinale per differenza set deve ringraziare ancora la rumena, che seppur già qualificata ha strappato un parziale alla Ivanovic nell'ultima gara del raggruppamento. Battuta in rimonta al tiebreak del terzo la Wozniacki in semifinale, la Williams cambia pelle: tutto apparentemente facile per l'americana in finale, che dopo un primo set carico di emozioni demolisce l'avversaria - numero 4 al mondo - dominando il secondo parziale e chiudendo dopo appena un'ora e dieci minuti di gioco. Serena, già sicura di chiudere la stagione al primo posto Wta dopo l'eliminazione della Sharapova, sale ancora una volta sul tetto del mondo.