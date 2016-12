Wta Finals: rimontona Williams, in finale con la Halep

Settima finale alle Wta Finals per Serena, che si è aggiudicata il titolo per ben quattro volte, comprese le ultime due edizioni. Grande rammarico per la Wozniacki, che conduce il match per lunghi tratti, specialmente nel terzo set dove arriva a servire per il set sul 5-4 ma subisce il break della grintosa americana. Al tie-break la danese scappa di nuovo, balza sul 4-1 ma un nastro benevolo fa girare l'inerzia della contesa in favore della Williams, che con cinque punti di fila mette in cassaforte la finale dopo 2 ore e un quarto di battaglia. Bastano invece 70 minuti a Simona Halep per battere con un doppio 6-2 la Radwanska e approdare per la prima volta alla finale delle Wta Finals: di fronte Serena, già battuta con un secco 2-0 nel girone eliminatorio.