Nadal si opera il 3 novembre: niente Parigi e Master

Rafa Nadal ha deciso. Dopo la sconfitta contro Borna Coric nei quarti di finale a Basilea, lo spagnolo ha annunciato che si opererà a breve e che non sarà in tabellone a Parigi Bercy e al Master di fine anno. "A Parigi e a Londra non ci sarò, perché mi opererò d'appendicite il 3 Novembre", ha spiegato Rafa. "Non giocherò i prossimi tornei perché io sono uno che gioca per vincere, non per fare quarti di finale", ha aggiunto.