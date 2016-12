Tennis, Wta Finals di doppio: forfait Errani, le Cichis subito fuori

Partenza da incubo per le italiane (arrivate a Singapore come principali favorite) che nei primi due game non fanno neanche un punto. Reazione nel terzo, ma durante il cambio campo Sarita chiama il fisioterapista e - dopo aver constatato che il suo problema fisico non era risolvibile sul momento - non può fare altro che dichiarare il forfait. Si tratta in realtà del riacutizzarsi di un infortunio ai muscoli intercostali che le aveva già impedito di disputare la Kremlin Cup di Mosca due settimane fa. La coppia Peschke-Srebotnik si conferma invece una "bestia nera" per le Cichis: anche nell'ultimo precedente, alle semifinali degli Internazionali di Roma, la slovena e la ceca avevano avuto la meglio sfruttando il ritiro di Sara Errani.