Wta Finals: Sharapova beffata, avanti Radwanska e Wozniacki

Avanti di un set e sopra 5-1 nel secondo set, sembrava fatta per la Sharapova, numero due del ranking Wta. Ma nel tennis tutto può cambiare nel giro di pochi minuti. Ecco quindi che la russa si spegne: un blackout che le costa carissimo, con tre palle match sbagliate nel settimo e nel nono game. Con un 2-0 sarebbe approdata lei alle semifinali, invece la Radwanska (sesta del seeding) rimonta e vince il secondo set al tiebreak, quanto basta per passare il girone come seconda nonostante una sola vittoria. Finisce 7-5, 6-7(4), 6-2 per la Sharapova, che con orgoglio si porta a casa un'inutile vittoria. Non c'è storia invece nell'altro incontro, quello tra la danese Wozniacki (numero 8) e la ceca Kvitova (numero 3): 6-3, 6-2 il punteggio finale e terza vittoria su tre uscite per Caroline.

Brivido per la Williams che guardava con interesse alla gara tra Halep (numero 4) e Ivanovic (numero 7): la serba non poteva permettersi di perdere set se voleva provare a qualificarsi escludendo la numero uno americana. E il primo parziale fa tremare Serena: la Ivanovic va sotto fino al 5-2, poi rimonta e al tiebreak annulla una palla set all'avversaria prima di chiudere a suo favore. Nel secondo set tutti si aspettano un assolo della Ivanovic sulle ali dell'entusiasmo, ma la Halep vince il parziale, qualificando di fatto la Williams, possibile super avversaria in finale. L'incontro lo vince la serba 7-6(7), 3-6, 6-3, ma è tutto inutile: le semifinali sono Halep-Radwanska e Wozniacki-Williams.