Tennis, Atp Valencia: Murray inarrivabile, Fognini eliminato

Match fin da subito in salita per Fognini che perde i primi 4 giochi consecutivi con Murray che risponde colpo su colpo ai servizi non potentissimi dell'azzurro. Il ligure riesce ad annullare una palla set al britannico sul 5-1 ma non può nulla nel game successivo. Sicuramente più equilibrato il secondo parziale deciso dall'unico break al quinto gioco in favore di Murray. Fognini non riesce più a mettere in difficoltà lo scozzese che vola così ai quarti.