Tennis, Valencia: Ferrer troppo forte, Seppi subito fuori

Niente da fare per Andreas Seppi al torneo Atp di Valencia . Il 30enne altoatesino, numero 53 nel ranking mondiale, è stato sconfitto al primo turno da David Ferrer , numero 5 al mondo, prima testa di serie del tabellone e tre volte vincitore del torneo: lo spagnolo si è imposto col punteggio di 6-3, 7-5 al termine di un match durato complessivamente 1h33'. Era il nono confronto tra Ferrer e Seppi: ha sempre vinto lo spagnolo.

Nonostante la forza dell’avversario, Seppi esce dal campo tra i rimpianti per non essere riuscito ad allungare la partita al terzo set. Dopo avere perso il primo 6-3, l’azzurro si è portato sul 5-2 nel secondo ma ha sprecato tutto subendo cinque game consecutivi dallo spagnolo e perdendo due volte di fila il servizio. Già qualificato agli ottavi di finale Fabio Fognini che, dopo avere eliminato lo spagnolo Ramos-Vinolas, affronterà Andy Murray: lo scozzese ha eliminato in scioltezza l’austriaco Jurgen Melzer con un doppio 6-3.