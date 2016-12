Tennis, Masters Wta: il crollo di Serena Williams

Clamorosa sconfitta di Serena Williams alle Wta Finals in corso a Singapore. L'americana numero uno al mondo, inserita nel Gruppo Rosso, è stata sconfitta in due set dalla rumena Simona Halep che si è imposta 6-0, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Per Serena, condizionata da un problema muscolare, si tratta dell'ottavo 0-6 rimediato in carriera. Nello stesso gruppo, Ana Ivanovic ha battuto Eugenie Bouchard in due set col punteggio di 6-1, 6-3.