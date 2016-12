Atp Valencia: Fognini si rialza, Ramos-Vinolas travolto

Tutto facile per Fabio Fognini all’esordio nel torneo Atp di Valencia: il 27enne ligure, numero 19 al mondo, supera agevolmente lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (numero 68 nel ranking e proveniente dalle qualificazioni) e approda al secondo turno dove affronterà il vincitore della sfida tra Andy Murray e l'austriaco Jurgen Melzer. Fognini, che prima di questo match era reduce da sei sconfitte di fila, si è imposto col punteggio di 6-4, 6-2.

Piuttosto combattuto il primo set con Fognini che non perde mai il servizio e capitalizza l’unico break messo a segno al quinto game. Decisamente meno equilibrata la seconda partita, con Ramos-Vinolas che perde il servizio per due turni consecutivi e vede l’azzurro volare sul 5-1. A questo punto l’incontro non ha più storia e Fognini archivia la pratica sfruttando il primo match point. Era il quinto confronto diretto tra il ligure e il 26enne di Barcellona: ha sempre vinto l’azzurro.