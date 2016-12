Pennetta: "Matrimonio con Fognini? Per ora no..."

Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono la coppia più glamour del tennis italiano. La brindisina, dopo una lunga stagione ricca di successi sul campo, è pronta a godersi qualche giorno di relax assieme al fidanzato ma nessun progetto a lungo termine, almeno per ora: "Ancora due tornei poi: vacanza! Soltanto 17 giorni, ma non vedo l’ora. Andremo al mare, anche se in questa stagione dobbiamo prendere altri aerei. Ma ho voglia di mare. Dove? Non sappiamo ancora. Mi sposo? No, non ancora". Al fianco di Flavia, la mamma annuisce: "No, le pubblicazioni non sono ancora partite...".

Non poteva ovviamente mancare una domanda sui comportamenti in campo, spesso fuori dalle righe, del fidanzato Fognini: "Ha un grande talento, ha soltanto bisogno di gestirsi meglio. Io cerco di consigliarlo, di dargli sostegno, non da tennista, ma da fidanzata, da amica - continua Flavia -. E' bene tenere separate le due cose. Le sue sono reazioni istintive, è come se si trovasse in apnea, senz'aria. Sono le aspettative, la pressione che ti fregano. Lo so bene. Anch'io quando sono entrata nella top ten, nel 2009, non le ho sapute gestire. Poi ho capito, mi sono ripresa. E' quello che continuo a dire a Fabio: stai tranquillo, è solo un gioco - il consiglio -. Mi spiace molto per lui, perché è davvero attento, premuroso".