Atp Basilea: Bolelli si arrende a Nadal

Niente da fare per Simone Bolelli a Basilea . Rafa Nadal batte il tennista italiano in due set nel primo turno del torneo in corso sul veloce indoor della città svizzera e si conferma avversario fuori dalla portata del 28enne bolognese, numero 77 del ranking Atp: 6-2, 6-2 il punteggio a favore dello spagnolo, numero 2 del seeding e 3 del ranking, tormentato da diversi problemi fisici nella seconda metà del 2014.

Bolelli era riuscito a conquistare l'accesso al main draw partendo dalle qualificazioni, ma il sorteggio gli ha riservato subito uno degli ostacoli più duri da superare. Nadal ha strappato per due volte il servizio all'azzurro in entrambi i parziali, senza concedere neanche una palla break: vittoria in scioltezza in poco più di un'ora per l'iberico, alla prima partecipazione all'Atp 500 di Basilea dopo un'assenza di dieci anni. Ora è di 4-0 a favore di Nadal il bilancio dei confronti tra i due tennisti, che quest'anno si erano già affrontati nel primo turno del Roland Garros.