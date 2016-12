Tennis, show Dimitrov a Stoccolma: doppia prodezza

Potrebbero essere i colpi più belli della stagione 2014 del tennis mondiale. La firma è del bulgaro Grigor Dimitrov, talento classe 1991, che nei quarti di finale dell'Atp di Stoccolma ha battuto in tre set 5-7, 6-4, 6-3 l'americano Sock. Dimitrov, famoso soprattutto fuori dal campo perchè fa coppia con Maria Sharapova, nel secondo set respinge un colpo dritto ai piedi con una magia facendo passare la racchetta dietro la schiena per un rovescio che lascia di sasso Sock. Non è finita perchè subito dopo, sulla risposta decisa di Sock, il bulgaro replica con un vincente facendo passare la pallina tra le gambe, quello che in gergo si chiama 'tweener'.