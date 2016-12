Wta Mosca: Siniakova infinita, Giorgi fuori ai quarti

Camila Giorgi esce di scena per mano di Katerina Siniakova ai quarti di finale dal torneo Wta Premier in corso di svolgimento sui campi indoor di Mosca . La 22enne di Macerata si arrende al termine di una gara infinita durata oltre 3 ore e terminata col punteggio di 7-6, 4-6, 7-5 a favore della 18enne ceca, numero 128 al mondo arrivata dalle qualificazioni. Tra le statistiche dell'incontro spiccano i 14 doppi falli della Giorgi .

C'è grande rammarico al termine del match per l'azzurra che nel primo set ha a disposizione un set point nel decimo gioco ma perde la battuta. Al tie-break la Siniakova ha vita facile concedendo solo 3 punti alla marchigiana. Il secondo set è caratterizzato dalla difficoltà di mantenere il servizio per le due tenniste: la Giorgi sale nel finale conquistando tre giochi consecutivi e chiudendo sul 6-4. Il terzo e decisivo parziale si decide nell'undicesimo game quando la Siniakova lascia a 15 l'italiana in battuta. Nel gioco successivo, infine, la Giorgi annulla due palle match ma non può nulla sulla quarta.