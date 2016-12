Atp Mosca: Seppi lotta ma non basta, passa Gulbis

Il cuore non basta. Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi alla "Kremlin Cup", torneo Atp 250 in corso sul veloce indoor dell'Olympic Stadium di Mosca. Il tennista altoatesino, già vincitore del titolo russo nel 2012, lotta per quasi due ore e mezzo contro Ernests Gulbis, numero tre del seeding, ma alla fine si arrende al tiebreak del terzo: 7-6(6), 4-6, 7-6(3) il punteggio in favore del lettone, che vola in semifinale.