Tennis, Atp Mosca: Fognini subito eliminato

Non finisce più la crisi di Fabio Fognini. L'azzurro è stato eliminato negli ottavi del torneo di Mosca, dove era testa di serie numero 4: 6-4, 6-2 il punteggio a favore del kazako Kukushkin. Per il ligure è la sesta sconfitta di fila dopo quella con Mannarino al secondo turno degli US Open, con Wawrinka e Federer in Davis, con Gulbis a Pechino e Wang (n.553 al mondo) a Shanghai. Resta in corsa solo Seppi, che nei quarti attende Gulbis.