Scandalo tennis, le nuove chat tirano in ballo Filippo Volandri

Volandri non è mai coinvolto in prima persona nelle chat pubblicate dal Corriere della Sera, ma i commenti nei suoi confronti di Bruni e Sganzerla sono pesanti: "Ma i veri ladroni non li prendono - si legge nella discussione intercettata - Davy (Davydenko, ndr) Volo (Volandri, ndr) e Vassallo (Martin Vassallo Aguero, ndr). Il 13 settembre del 2007 Bruni scrive. "Poi il prossimo anno almeno due sulla terra ce li dovrebbero dare e due Volandri... basterebbero". Sganzerla replica: "Una Volo e una Poto (Potito Starace, ndr) e Bruni: "Comunque tu vai da Volo prossima settimana". Sganzerla, però, non vuole andare all'incontro a mani vuote e chiede a Bruni "l'elenco di tutte le truffe sicure che ha fatto Volandri. Se ha il coraggio di dire che non ne ha mai fatte gliele dico tutte... Lì ne aveva fatte tre di fila o no?". E Bruni conferma: "Luzzi, Skukin, Andreev. Luzzi e Skukin sicuro a Bastad. Anche Amburgo con Murray voleva perdere poi si è ritirato Murray e han perso cifre". L'ex numero uno del tennis azzurro ha dichiarato di essere completamente estraneo ai fatti e si è detto "tranquillissimo".