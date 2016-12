Atp Mosca: Dodig non ha scampo, Seppi ai quarti

Andreas Seppi si è qualificato ai quarti di finale della Kremlin Cup, il torneo in corso sul veloce dello stadio Olimpico di Mosca: il tennista altoatesino ha sconfitto in due set, col punteggio di 7-5, 7-6, il croato Ivan Dodig (numero 86 del ranking mondiale) in un match durato poco meno di due ore. Ora Seppi, che ha trionfato a Mosca due anni fa, affronterà il vincente del match tra il lettone Gulbis e lo spagnolo Gimeno Traver.