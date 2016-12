Atp Shanghai: Federer implacabile, Simon si arrende

Va a Roger Federer l'edizione 2014 del Masters 1000 Shanghai. Battendo in finale il francese Gilles Simon con un doppio 7-6, re Roger si è aggiudicato il torneo cinese per la prima volta in carriera interrompendo il dominio di Djokovic (battuto ieri in una splendida semifinale) che aveva trionfato nel 2012 e nel 2013. Per il 33enne Federer si tratta dell’81esimo torneo vinto in carriera, il quarto quest'anno dopo Cincinnati, Halle e Dubai.