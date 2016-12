Tennis, Shanghai: la finale è Federer-Simon

Saranno Roger Federer e Gilles Simon ad affrontarsi in finale nel torneo di Shanghai , penultimo Masters 1000 della stagione in corso sul veloce della città cinese. In semifinale l'elvetico, numero 3 del seeding, ha piegato in due set (6-4, 6-4) il numero uno del mondo Novak Djokovic nella prima sfida tra i due dopo la finale di Wimbledon. Il francese, numero 29 Atp, si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 sullo spagnolo Feliciano Lopez.

A Shanghai Federer e Djokovic si affrontavano per la 36esima volta, con lo svizzero che ora conduce 19-17 nei confronti diretti. L'ex numero uno ha avuto la meglio dopo un'ora e 35 minuti di gioco in cui è sempre stato in controllo del match: oltre a un servizio solido, alle consuete variazioni tattiche e alle numerose discese a rete, tipiche del repertorio, lo svizzero è apparso solido anche negli scambi da fondo campo. Djokovic, vincitore delle ultime due edizioni del torneo e reduce dal successo di Pechino, è apparso meno brillante del solito sia fisicamente che mentalmente. Domenica Federer andrà a caccia del suo primo successo a Shanghai, uno dei tre Masters 1000 che ancora mancano nella sua bacheca (gli altri sono Roma e Parigi Bercy). L'ultimo ostacolo verso il 23esimo Masters 1000 della carriera sarà Gilles Simon, a cui sono bastati 80 minuti per avere la meglio su Feliciano Lopez, numero 21 Atp e protagonista a 33 anni di una delle migliori annate della carriera: nel corso del torneo lo spagnolo era riuscito ad eliminare Nadal e Isner. Simon torna a giocare la finale di un 1000 sei anni dopo Madrid 2008: Federer conduce 4-2 nei precedenti. I due non si incontrano dagli ottavi di finale del Roland Garros 2013, quando l'elvetico si impose al quinto set.