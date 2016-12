Wta Linz: azzurre super, la semifinale è Knapp-Giorgi

In finale al General Ladies Linz 2014, torneo Wta International in corso sul veloce indoor della città austriaca, ci sarà sicuramente un'italiana. Sarà infatti derby azzurro in semifinale tra Karin Knapp e Camila Giorgi , che nei quarti hanno superato rispettivamente 2-1 la bulgara Tsvetana Pironkova , numero 44 Wta, e 2-0 la neozelandese Marina Erakovic , numero 87 del ranking. Per entrambe si tratta della terza semifinale stagionale.

Gara non semplice per la Knapp, numero 59 Wta, che nei precedenti due scontri con la Pironkova aveva sempre perso, l'ultimo un mese e mezzo fa agli Us Open. Sia l'altoatesina che la bulgara arrivano fresche all'incontro, reduci dai successi per forfait contro la russa Rybarikova e la favoritissima francese Bouchard. Finisce 6-4, 4-6, 6-4 dopo oltre due ore e mezzo di battaglia: combattutissimo l'ultimo game, con la bulgara che annulla ben cinque palle match a Karin ma alla sesta alza bandiera bianca.



Diversa la gara della Giorgi, numero 42 Wta, che rispetta il pronostico e supera la Erakovic 6-3, 7-5 in un'ora e un quarto di gioco. Primo set deciso da un break dell'azzurra al terzo gioco, mentre nel secondo parziale Camila va sotto 3-5 ma poi mette in fila 4 giochi consecutivi (parziale punti 17-4 e un set point annullato) con cui vola in semifinale.