Tennis: Rafa Nadal fuori al secondo turno a Shanghai, avanti Federer

Rafa Nadal si arrende all'appendicite e a Feliciano Lopez. Al debutto nell'ATP Masters 1000 di Shanghai lo spagnolo è stato sconfitto dal connazionale in due set: 6-3, 7-6. Nadal è voluto scendere in campo comunque nonostante i forti dolori addominali accusati domenica e la successiva visita in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un principio di appendicite e prescritta una terapia antibiotica. Federer salva 5 match point e va agli ottavi.