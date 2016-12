Wta Finals: a rischio la presenza di Serena Williams

Il ginocchio sinistro non smette di creare problemi a Serena Williams . La numero 1 del mondo, già costretta a saltare il torneo di Wuhan, ha dovuto dare forfait per il match dei quarti di finale di Pechino contro l'australiana Sam Stosur e ora è seriamente in dubbio la sua presenza alle Wta Finals di Singapore , il Masters in programma dal 20 al 26 ottobre.

Serena ha commentato: "E' molto frustrante, soprattutto qui (a Pechino). E' davvero un torneo importante per me, sono la campionessa in carica e, in quanto tale, si vuol sempre fare del proprio meglio per difendere il titolo. E' per questo che ieri ho giocato, dovevo rischiare". La campionessa degli Us Open, vinti dominando ogni gara, ha aggiunto: "Non so, non ho avuto ancora il tempo di fare una risonanza magnetica. Mi ci sottoporrò e vedrò qual è l'origine del problema. Se a Singapore mi sentirò così, non credo che sarà il caso di giocare. Ma vedrò quel che succede".