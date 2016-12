Atp Pechino: Fognini, esordio amaro con Gulbis

Un sorteggio particolarmente ostico costa caro a Fabio Fognini. L'azzurro si arrende al primo turno del "China Open", torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento dell'Olympic Park di Pechino, sconfitto in due set da Ernests Gulbis, numero 13 del ranking e settimo favorito del seeding. Il lettone si impone 6-3, 6-4 sull'azzurro, numero 18 Atp, che paga una giornata negativa al servizio e perde il quarto scontro diretto consecutivo con Gulbis.