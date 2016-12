Wta Pechino: Pennetta avanti, Giorgi eliminata

Ottimo debutto per Flavia Pennetta al China Open, torneo Wta in corso di svolgimento sui campi di cemento del Parco Olimpico di Pechino. La brindisina ha sconfitto l'americana Chrisina McHale (numero 51 del ranking Wta) col punteggio di 7-6, 6-4. Subito fuori all'esordio, invece, l'altra azzurra impegnata nella mattinata, Camila Giorgi, battuta in due set (7-6, 6-4) dalla ceca Lucie Safarova (numero 15 al mondo).