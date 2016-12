Tennis, Wta Pechino: avanti solo la Vinci

Bilancio non positivo per i colori italiani nel primo turno del "China Open", ricco torneo Wta in corso sui campi in cemento dell'Olympic Park di Pechino . Delle tre azzurre impegnate al primo turno, soltanto Roberta Vinci ha conquistato la vittoria mentre Sara Errani e Francesca Schiavone sono state sconfitte rispettivamente da Kurumi Nara e Samantha Stosur. In tabellone anche Flavia Pennetta, che debutterà contro l'americana McHale, mentre Camila Giorgi esordirà contro la ceca Safarova.

Roberta Vinci si è imposta per 6-2, 2-6, 6-1, in un'ora e quaranta minuti sulla kazaka Yaroslava Shvedova: prossima avversaria della tarantina sarà la polacca Agnieszka Radwanska, quinta favorita del seeding. Sorprendente stop per Sara Errani, 11esima testa di serie del seeding, che ha ceduto in tre set 3-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e sette minuti contro la giapponese Nara. Nulla ha potuto invece Francesca Schiavone contro Samantha Stosur: l'australiana ha vinto per 6-4, 6-2, in poco più di un'ora e mezza di gioco.