Wta Wuhan: festa Pennetta-Hingis, primo titolo in doppio

Flavia Pennetta e Martina Hingis ce l'hanno fatta. Battendo in finale a Wuhan (Cina) la coppia composta dalla tennista dello Zimbabwe Cara Black e dalla francese Caroline Garcia, la brindisina e la svizzera hanno centrato il primo successo in doppio dopo i ko rimediati all'ultimo atto di Eastbourne e degli Us Open. Pennetta-Hingis hanno dovuto faticare non poco, aggiudicandosi il match dopo un'ora e 45 minuti col punteggio di 6-4, 5-7, 12-10.

Sembrava tutta in discesa la partita per la 32enne brindisina e la 34enne svizzera sul cemento di Wuhan. Dopo avere vinto il primo set 6-4, la coppia italo-svizzera si procurava il primo match point sul 5-4 nel secondo set. Fallita la possibilità di chiudere la partita, però, le due subivano la rimonta del tandem Black-Garcia che pareggiavano il conto dei set e trascinavano il match al super tie-break dove, a loro volta, sprecavano due palle per il match prima sul 9-8, poi sul 10-9.

Per Flavia Pennetta si tratta del 16esimo titolo in doppio su 33 finali disputate. Per Martina Hingis invece, che martedì festeggerà il suo 34esimo compleanno, è il trofeo numero 39 in doppio. La brindisina e la svizzera hanno iniziato a giocare insieme lo scorso giugno raggiungendo già tre finali.