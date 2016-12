Atp Shenzhen: Seppi si arrende, Robredo in semifinale

Andreas Seppi esce di scena ai quarti di finale dello Shenzhen Open, torneo Atp World Tour 250 in corso di svolgimento sui campi di cemento della città cinese. L'altoatesino è stato sconfitto in 3 set (6-4, 6-7, 6-3) dallo spagnolo Tommy Robredo, testa di serie numero 4 del torneo. Per l'azzurro, 31esimo nel ranking Atp, si tratta della quinta sconfitta rimediata da Robredo a fronte di 3 vittorie in 8 precedenti fin qui disputati.