Tennis, Coppa Davis: Gala Leon Garcia prima 'capitana' della Spagna

Non è la prima in Europa ma è la prima in Spagna, e non sono mancate le polemiche: Gala Leon Garcia, tennista ex numero 27 al mondo guiderà Rafa Nadal e compagni nella Coppa Davis. Sostituisce Carlos Moya, eliminato dal Brasile nell'ultima edizione. Ma non tutti sono contenti: Toni Nadal (zio del più celebre Rafa), si è chiesto come "una donna possa entrare negli spogliatoi degli uomini. E poi non conosce il circuito maschile".