Tennis, Atp Shenzhen: Seppi non fa sconti, fuori Bolelli

Derby a tinte azzurre per due tennisti italiani impegnati in Cina. Andreas Seppi, nel secondo turno dello Shenzhen Open, batte Simone Bolelli e vola ai quarti di finale del torneo cinese. L'altoatesino liquida con il punteggio di 6-4, 6-3 il connazionale. Per Seppi un'altra prestazione positiva dopo la vittoria contro l'argentino Gonzalez nel primo turno, ed ora i problemi alla schiena accusati a Metz sette giorni fa sembrano solo un brutto ricordo.