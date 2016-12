Tennis, Wta Wuhan: fuori anche Errani e Knapp

Dopo Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Camila Giorgi anche Sara Errani e Karin Knapp salutano il Dongfeng Motor Open, torneo Wta Premier in corso sul cemento di Wuhan, in Cina. Nel secondo turno la romagnola - undicesima testa di serie - cede con un doppio 6-4 all'americana Alison Riske, mentre l'altoatesina non riesce ad impensierire la ceca Petra Kvitova - numero 3 al mondo - e si arrende con un netto 6-3, 6-0. Non ci sono più azzurre in corsa.