Tennis, Wta Wuhan: Knapp avanti, Schiavone e Giorgi eliminate

Primo turno agrodolce per le tenniste italiane impegnate nel torneo Wta sul cemento di Wuhan in Cina. Sorride solo Karin Knapp che ha sconfitto in tre set (6-4, 2-6, 6-1) la neozelandese Marina Erakovic. Fuori invece le altre due azzurre: Francesca Schiavone e Camila Giorgi . La milanese è stata battuta 2-6, 7-6, 6-4 dalla belga Kirsten Flipkens mentre la marchigiana ha avuto la peggio (6-2, 6-3) con l'ucraina Elina Svitolina.

Esordio positivo per la Knapp, proveniente dalle qualificazioni: l'altoatesina ha faticato solo nel secondo set ma è riuscita a venir fuori alla grande nel terzo concedendo solo un gioco alla Erakovic. Al secondo turno trova la numero 3 del seeding, Petra Kvitova. La Schiavone, invece, non riesce a battere la Flipkens pur iniziando nel migliore dei modi (primo set vinto 6-2). La svolta dell'incontro arriva nel tie-break del secondo parziale, perso malamente dalla milanese che poi ha ceduto il servizio nel settimo gioco del terzo. Davvero negativa, infine, la prestazione di Camila Giorgi che, nel match con la giovane Svitolina (classe 1994), trova parecchie difficoltà in battuta e conquista solo 5 giochi in due set.