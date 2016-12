Tennis, Coppa Davis: l'Italia becca il Kazakistan

Sarà il Kazakistan l'avversario dell' Italia nel primo turno del World Group 2015 della Coppa Davis. Tra le due squadre non ci sono precedenti, così è stata l'urna di Dubai a stabilire che gli azzurri giocheranno in trasferta, dal 6 all'8 marzo. I ragazzi di Barazzutti , reduci dalla recente sconfitta in semifinale a Ginevra contro la Svizzera, sono saliti al settimo posto del ranking ITF, ma sono la sesta testa di seria per l'assenza della Spagna.

Il Kazakistan, che partecipa come Paese indipendente alla Coppa Davis dal 2011, quest'anno è andato a un passo dal "colpaccio" contro la Svizzera di Roger Federer nei quarti di finale: Golubev (numero 62 del ranking Atp), Kukushkin (73) e Nedovyesov (99) hanno messo in serie difficoltà la squadra elvetica, passando addirittura avanti 2-1 ma perdendo poi gli ultimi due singolari. Nell'eventuale quarto di finale, l'Italia affronterebbe la vincente tra Repubblica Ceca e Australia.



Il tabellone del World Group 2015



Germania c. (1) Francia

Gran Bretagna c. (7) Usa

(2) Repubblica Ceca c. Australia

Kazakistan c. (6) ITALIA

(5) Argentina c. Brasile

(4) Serbia c. Croazia

(8) Canada c. Giappone

Belgio c. (2) Svizzera