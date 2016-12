Atp Metz: Lorenzi si arrende, avanza Kohlschreiber

Si ferma al secondo turno la corsa di Paolo Lorenzi al "Moselle Open", torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento di Metz, in Francia. L'azzurro, reduce dal successo con la wild card locale Lokoli, si arrende in due set contro Philipp Kohlschreiber, terza testa di serie del tabellone: 6-3, 7-5 il punteggio in favore del tedesco in un'ora e 26 minuti. Con il ritiro di Seppi al primo turno, non ci sono più italiani in corsa.