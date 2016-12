Wta Guangzhou: flop Vinci, subito fuori

Roberta Vinci flop al "Guangzhou Women's Open 2014", torneo Wta International in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. La tarantina, sesta testa di serie del seeding, si arrende 2-0 al primo turno contro la wild card locale Lin Zhu, numero 180 del ranking: 6-3, 7-6(7) il punteggio in favore della padrona di casa. Per l'azzurra il rammarico di aver fallito quattro palle set nel secondo parziale: nel tabellone resta solo Karin Knapp.