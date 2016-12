Carica Federer: "Ora voglio vincere la Davis"

Roger Federer si gode la festa del PalaExpo di Ginevra dopo la vittoria per 3-2 della Svizzera in semifinale contro l'Italia e ora sogna il trionfo in Coppa Davis, l'unico titolo che gli manca in carriera assieme all'oro olimpico, sfiorato a Londra 2012. "E' bellissimo essere in finale per la seconda volta nella nostra storia, quest'anno ci siamo impegnati molto, abbiamo giocato tre partite con lo stesso team", ha raccontato il fenomeno di Basilea.

In finale la Svizzera se la vedrà contro la Francia e giocherà in trasferta, probabilmente a Lille su terra rossa, dal 21 al 23 novembre. "La Davis è l'ultimo obiettivo che mi manca. Ci vorrà la giusta mentalità, per me è stata una grande stagione e sarebbe bello chiuderla vincendo l'Insalatiera.

La scelta della superficie può essere un'arma a doppio taglio tuttavia sono convinto che possiamo vincere in qualsiasi condizione. E poi la storia insegna che contro i francesi ci siamo sempre trovati meglio in trasferta. Speriamo che vada così anche stavolta", ha aggiunto Roger. Con la finale di Davis in tasca, il numero 3 del mondo potrebbe saltare i tornei in Asia (Pechino, Tokyo e Shanghai) per concentrarsi sul confronto contro la Francia: "Aspettavo l'esito di questa semifinale per organizzarmi. Da qui a fine anno, i miei obiettivi principali saranno le ATP World Tour Finals e la finale di Davis. In virtù di questo, potrei cambiare qualcosa nella mia programmazione".