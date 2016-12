Coppa Davis: Federer distrugge Fognini, Italia fuori

Sul cemento indoor del Palaexpo di Ginevra Federer non lascia scampo a Fognini: primi due set dominati contro un Fabio comunque più in partita rispetto alla sfida di venerdì contro Wawrinka. Nel terzo l'azzurro riesce a trascinare l'avversario fino al tie break: il sanremese recupera da 4-2 a 4-4 ma poi perde il servizio e deve arrendersi. Grande entusiasmo tra i tifosi elvetici, la Svizzera trova infatti la finale di Davis per la seconda volta nella sua storia: era dal 1992 che non accadeva, in quell'occasione Hlasek e Rosset si arresero con un 1-3 agli Stati Uniti guidati da Agassi, Courier, McEnroe e Sampras. Stavolta la Svizzera dovrà vedersela con la Francia, che ha regolato con un secco 4-1 la Repubblica Ceca in un incontro chiuso già dopo il doppio.

Come a Parigi, anche a Zurigo è stato inutile il quinto incontro, con Andreas Seppi che si è imposto in tre set su Michael Lammer (6-4, 1-6, 6-4), entrambi schierati dai rispettivi capitani visto il punteggio già acquisito. Finisce, così, con un 3-2 che non dice la verità sull'andamento di una sfida che impossibile era e impossibile è risultata.