Tennis, Coppa Davis: l'Italia vince il doppio e si riavvicina, 2-1 Svizzera

C'è ancora vita per l'Italia nella semifinale di Coppa Davis: la coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli, infatti, ha battuto Wawrinka e Chiudinelli in cinque set (7-5, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2) conquistando così il primo punto azzurro. La Svizzera, che in doppio ha scelto di rinunciare a Roger Federer, adesso conduce per 2-1. Saranno decisivi gli ultimi singolari di domenica: nel primo si sfideranno Fognini e Federer, a seguire Bolelli-Wawrinka.