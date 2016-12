Wta Tashkent, Karin Knapp vola in semifinale

Procede spedito il cammino di Karin Knapp a Tashkent, torneo Wta in corso sui campi in cemento della città uzbeka. La tennista azzurra ha steso in due set la bielorussa Olga Govortsova con il punteggio di 7-5, 6-2, conquistando un posto in semifinale. Primo set più tirato, poi match in discesa per l'italiana, che ha chiuso agevolmente la partita. Ora dovrà vedersela con l'ucraina Lesia Tsurenko per raggiungere la finale del torneo.