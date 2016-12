Tennis, Wta Hong Kong: la Schiavone vola ai quarti

Prosegue la marcia di Francesca Schiavone al "Prudential Hong Kong Tennis Open", torneo Wta International che segna il ritorno del tennis femminile sui campi in cemento della metropoli asiatica dopo vent'anni. La milanese ha approfittato del ritiro della 43enne giapponese Kimiko Date-Krumm quando era avanti 6-4, 4-0: per la Schiavone è il quinto successo in altrettante gare contro la nipponica, fermata da un problema fisico a match già compromesso.