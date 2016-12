Tennis, Wta: esordio ok per Schiavone e Knapp

Francesca Schiavone e Karin Knapp partono col piede giusto. La Leonessa supera 6-3, 5-7, 6-2 la statunitense Christina McHale nel primo turno dell'Hong Kong Open, torneo Wta International sul cemento: ora affronterà la giapponese Date Krumm. In Uzbekistan, invece, l'altoatesina supera 6-2, 7-6(3) la turca Cagla Buyukakcay e approda al secondo turno del Wta Tashkent (International, cemento), dove sfiderà la bielorussa Aljaksandra Sasnovic.

Bel colpo di Francesca, numero 74 Wta, che supera con un'ottima prestazione la più quotata statunitense McHale, 22 anni e quarta favorita del seeding: avanti 6-3, 5-0 l'azzurra va in confusione, subisce il ritorno dell'americana ma nel terzo si scuote: un reazione che le permette di proseguire la corsa nel torneo che segna il ritorno del tennis internazionale femminile sul cemento della metropoli asiatica dopo oltre vent'anni. Bene anche la Knapp, che in Uzbekistan parte come terza testa di serie del tabellone: liquidata la turca Buyukakcay, numero 144 del mondo.